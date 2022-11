Van Bommel na rode kaart Janssen: ’Er moet een vierde official én een VAR zijn'

De coach had echter zo zijn twijfels over de rode prent. „Ik weet zeker niet of het wel een rode kaart was. Het was volgens mij een duwende beweging, géén slaande”, zei hij na afloop. Volgens Van Bommel hielp de absentie van arbitrale assistentie de wedstrijd niet. „Willen wij de Belgische beker serieus nemen, dan moet er een vierde official én een VAR aanwezig zijn. Er waren enkele fases die bepalend waren.”

Van Bommel was verder te spreken over zijn ploeg. „Ook na de twee tegengoals bleven we met tien tegen elf druk zetten en karakter tonen, met de 2-2 en bijna de 2-3. Ons team is een echt team. Want al die verloren wedstrijden, daar moet je toch maar mee leren omgaan.”

Een van de Antwerp-treffers werd gemaakt door Calvin Stengs, zijn eerste van het seizoen. „Er viel niet echt een last van mijn schouders, maar hier hoopte ik al een tijdje op. Ik zat er steeds dichtbij, maar had het geluk niet aan mijn zijde”, aldus de van OGC Nice gehuurde speler, die tevreden was met de prestatie van zijn ploeg. „We stonden compact, we hebben goed verdedigd. Volgens mij was de 2-1 buitenspel en daarnaast hebben we weinig weggegeven. Ik vond dat we met 10 best nog veel controle hadden en ook konden voetballen. Het belangrijkste was dat wij door zouden gaan, maar we hadden niet gepland dat het zo zou gaan."