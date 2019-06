Dumoulin stapt uit Dauphiné

De 28-jarige wielrenner heeft last van zijn knie en houdt het daarom voor gezien in de Franse rittenkoers. Dumoulin keert zaterdag terug naar Nederland, waar voor de zekerheid een MRI-scan zal worden gemaakt. Op voorhand was één van de scenario’s dat Dumoulin de Dauphiné niet zou volmaken.

„Na de etappe voelde het redelijk goed, maar ’s avonds keerde de irritatie terug”, vertelt Dumoulin, die in de Giro d’Italia in de eerste week uitviel nadat hij hard op zijn knie viel. „Ik heb het gevoel dat het niet nodig is om de knie verder te belasten. Ik neem de rest van de week rust en begin dan maandag aan een hoogtestage.”

Dumoulin gaf vrijdag nog aan dat hij zaterdag en zondag in twee bergritten zou willen testen hoe hij ervoor stond. Met het oog op de Tour de France vond Dumoulin de twee ritten in het hooggebergte van de Alpen dit weekeinde met vijf cols van eerste categorie en één van hors categorie heel belangrijk. „Ik heb die hardheid in bergritten tijdens een koers absoluut nog nodig om mijn vorm verder aan te scherpen”, liet de Giro-winnaar va 2016 weten.

Op 6 juli begint de Tour de France. Na Dumoulins’ mislukte Ronde van Italië wil de nummer twee van 2018 dolgraag vlammen in de belangrijkste wielerronde die er is.