PSV’ers doodziek na duur puntenverlies: ’Dát kan gewoon niet’

De achterstand van PSV op koploper Feyenoord, dat Ajax met 3-2 versloeg, liep op tot 8 punten. „Iedereen is er doodziek van dat we hier niet hebben gewonnen”, aldus Van Nistelrooy, die vond dat PSV in Arnhem „een van de minste wedstrijden dit seizoen” speelde.

„We hadden na een prima openingsfase en ons doelpunt moeten doordrukken. Maar dat bleef uit. We verzandden in het rondspelen van de bal. Het was een beetje passief”, aldus de trainer. „In de tweede helft hebben we gewoon te weinig laten zien en vanuit het spel niets gecreëerd. En dan krijg je een goal tegen die we zelf inleidden. Ik ben heel teleurgesteld in het niveau dat we vandaag haalden.”

Simons en De Jong balen

Xavi Simons en Luuk de Jong waren na het puntenverlies van PSV bij Vitesse (1-1) niet te spreken over het spel van hun ploeg. „We dachten na de vroege 1-0 voor ons: het komt wel goed. Maar dat kan gewoon niet”, aldus Simons, die al in de 8e minuut de score opende met zijn dertiende treffer van het seizoen. „Die mentaliteit moet veranderd worden.”

PSV raakte door het gelijkspel verder achterop in de titelstrijd. De achterstand op koploper Feyenoord groeide tot 8 punten. „We kwamen hier maar voor één ding en dat is winnen”, aldus aanvoerder De Jong. „Als dat dan niet gebeurt, is dat verschrikkelijk. We zijn geen moment in ons ritme gekomen. Ik kan heel veel dingen benoemen die niet goed waren, maar het gaat om het resultaat. We wilden bovenin aansluiten.”

Simons, de 19-jarige smaakmaker van PSV, meldt zich maandag in Zeist bij de nieuwe bondscoach Ronald Koeman voor de start van de EK-kwalificatie. Het Nederlands elftal neemt het vrijdag in Parijs op tegen Frankrijk. Voor Simons, die de afgelopen jaren voor Paris Saint-Germain voetbalde, wordt het een weerzien met onder anderen Kylian Mbappé. „We hebben al een beetje contact gehad. Ik kijk er enorm naar uit om met de beste spelers ter wereld te spelen. Maar het is wel vervelend om met zo’n gevoel naar Oranje te gaan.”