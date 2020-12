Lieke Martens helpt FC Barcelona met wereldgoal aan ruime zege op PSV

De 27-jarige Martens kwam met goede zin naar Nederland. Sinds ze in 2011 naar het buitenland verkaste had ze in officieel verband nooit meer tegen een Nederlandse club gespeeld en dus keek ze uit naar het duel met PSV. Het enthousiasme spatte er op De Herdgang ondanks de kou dan ook vanaf bij Martens, die strooide met passjes en vaak gevaarlijk was met dribbels.

Haar doelpunt maakte ze in de tweede helft. Een kwartier voor tijd nam ze een voorzet vanaf rechts direct op haar slof en via de lat sloeg de bal tegen de touwen. Het was de 0-4. Joelle Smits zorgde één minuut voor tijd voor het slotakkoord. Na een snelle counter maakte de spits die volgend jaar naar VfL Wolfsburg vertrekt de eerste PSV-goal ooit in de Champions League. De Eindhovenaren maakten tegen Barcelona hun debuut in het kampioenenbal.

Al vanaf minuut vier was duidelijk dat PSV een lastige wedstrijd tegemoet ging tegen de Spaanse grootmacht, de verliezend finalist van 2019. PSV-keeper en international Sari van Veenendaal zat helemaal mis bij een hoge bal, waarna Jennifer Hermoso zonder te springen al vroeg de openingstreffer kon binnenkoppen. Mandy van den Berg was op slag van rust met een eigen doelpunt verantwoordelijk voor de 0-2. Asisat Oshoala maakte in de 66e minuut de derde Catalaanse treffer.

Olympique Lyon

Titelverdediger Olympique Lyon heeft in de eerste ronde van de Women's Champions League het uitduel met Juventus nipt gewonnen. De wedstrijd in Turijn eindigde in 2-3. Dankzij een treffer van de Japanse Saki Kumagai in de 88e minuut ontsnapte de Franse ploeg, die de titel in de Champions League in de laatste vijf seizoenen won, aan een gelijkspel.

Dominique Janssen

VfL Wolfsburg, de finalist van vorig seizoen, versloeg Spartak Subotica in Servië met 5-0. De Nederlandse international Dominique Janssen bracht de derde treffer op haar naam.

Ajax speelt donderdag thuis tegen Bayern München. De returns zijn volgende week.