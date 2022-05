Schalke 04 heeft slechts een seizoen nodig voor terugkeer naar Bundesliga

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Schalke degradeerde vorig seizoen uit de hoogste Duitse competitie waarin de club sinds 1991 actief was. In het seizoen 2017-2018 eindigde Schalke nog als tweede. Maar na een mislukt seizoen eindigde de ploeg vorig seizoen als laatste met slechts 16 punten.

Fans vieren feest Ⓒ Pro Shots

Met de van AZ gehuurde Thomas Ouwejan in de basis knokte Schalke zich in eigen huis terug van een 2-0-achterstand tegen Sankt Pauli. Simon Terodde scoorde in de tweede helft twee keer en Rodrigo Zalazar maakte in de 78e minuut de 3-2. Igor Matanovic, die in de eerste helft twee keer had gescoord voor de bezoekers uit Hamburg, kreeg in de slotfase zijn tweede geel. Ploeggenoot Marcel Beifus was eerder met rood van het veld gestuurd.