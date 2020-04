Britse Open volgt EK Voetbal en Olympische Spelen

Wel zal Royal St George’s, aan de overkant van Calais, als gastheer fungeren zoals oorspronkelijk het geval was.

Daarmee heeft ’The Open’ het voorbeeld gevolgd van bijna alle grote sportevenementen deze zomer. Het EK Voetbal, Olympische Spelen, Roland Garros, Wimbledon en de Giro d’Italia zetten al een streep door de huidige data. Alleen de Tour de France (27 juni t/m 19 juli) heeft nog altijd geen uitsluitsel gegeven over nieuwe plannen.

De andere drie golfmajors The Masters (12-15 november), US Open (17-20 september) en USPGA (6-9 augustus) zijn wel naar later dit jaar geplaatst. Wat overigens betekent dat het US Open samen valt met het KLM Open.