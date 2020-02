Emotionele zege Wout van Aert

De 25-jarige renner van Team Jumbo Visma schreef in de Belgische plaats Lille de slotwedstrijd om de DVV Trofee op zijn naam. Van Aert soleerde bij afwezigheid van wereldkampioen Mathieu van der Poel naar de winst en sloeg een paar keer op zijn rechterbovenbeen toen hij juichend over de finish kwam. „Dit is de bevestiging dat ik het nog kan”, zei de drievoudig wereldkampioen veldrijden.

De Belgische wielrenner kwam op 19 juli in de individuele tijdrit in de Tour hard ten val. Van Aert, die enkele dagen daarvoor een ritzege had geboekt, bleef in Pau in een bocht aan een uitstekend onderdeel van een hek hangen. Hij liep onder meer een diepe vleeswond in zijn rechterbovenbeen op en moest meerdere operaties ondergaan. Van Aert maakte eind vorig jaar zijn rentree in het veld.

Bij het WK van vorige week in Dübendorf eindigde Van Aert als vierde, ruim 2 minuten na de oppermachtige Van der Poel. De eindzege in de DVV Trofee ging naar de jonge Belg Eli Iserbyt.