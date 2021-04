Roger Federer na bijna twee jaar weer op gravel

De Zwitser heeft zijn deelname toegezegd aan het evenement dat begin mei plaatsvindt. Federer bevindt zich in goed gezelschap, want ook onder meer Novak Djokovic en Rafael Nadal geven acte de presence in Spanje.

Na twee operaties aan zijn knie maakte Federer onlangs zijn rentree tijdens een toernooi n Doha, waar hij in zijn tweede partij verloor. De laatste keer dat de Zwitser een toernooi op gravel won, was in 2015. Destijds was Federer de beste in Istanbul.