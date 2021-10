Herbeleef de superieure zege van Ajax op Borussia Dortmund

Voetbal

Lionel Messi draait wedstrijd om en redt PSG, Antoine Griezmann van hero naar zero

Lionel Messi heeft Paris Saint-Germain aan de overwinning geholpen in de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig (3-2). De Argentijnse sterspeler scoorde in het laatste halfuur twee keer en voorkwam daarmee nieuw puntenverlies van de Franse club in groep A van de Champions League.