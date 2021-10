Programma Champions League: Kan De Vrij FC Sheriff stoppen?

In Groep A gaat Manchester City proberen bij de bovenste twee te komen. De formatie van Pep Guardiola staat een punt achter op Club Brugge, bij wie het op bezoek gaat. Paris Saint-Germain, dat net als de Belgen 4 punten heeft, ontvangt het nog puntloze RB Leipzig.

Programma Groep A:

18.45 uur: Club Brugge - Manchester City

21.00 uur: Paris Saint-Germain - RB Leipzig

Liverpool kan in Groep B goede zaken doen in Spanje, waar het Atletico Madrid treft. De Engelsen hebben na twee duels de volle buit binnen, Atletico volgt op twee punten achterstand. AC Milan is nog puntloos en moet eigenlijk winnen bij FC Porto om zicht te houden op de achtste finales. De Portugezen hebben ook nog maar een enkel puntje.

Programma Groep B:

21.00 uur: Atletico Madrid - Liverpool

21.00 uur: FC Porto - AC Milan

Worden de kaarten in de groep van Ajax deze dinsdagavond al grotendeels geschud? Voordat de Amsterdammers aan hun duel met Borussia Dortmund beginnen, weten ze de uitslag van het treffen tussen Besiktas en Sporting Lissabon al. In Turkije wordt om 18.45 uur afgetrapt door de twee nog puntloze clubs. Ajax en Borussia staan allebei op 6 punten.

Programma Groep C:

18.45 uur: Besiktas - Sporting Lissabon

21.00 uur: Ajax - Borussia Dortmund

De verrassende koploper in Groep D is het Moldavische FC Sheriff. De debutant in de Champions League is na twee wedstrijden nog zonder puntenverlies en stuntte in de vorige speelronde door bij Real Madrid te winnen. Vanavond gaat de ploeg op bezoek bij Internazionale, dat pas 1 punt heeft. Dat geldt ook voor Shakhtar Donetsk, dat het in eigen stadion opneemt tegen Real Madrid.

Programma Groep D:

21.00 uur: Internazionale - FC Sheriff

21.00 uur: Shakhtar Donetsk - Real Madrid

