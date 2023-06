Ricardo Pepi op weg naar PSV

Het lijkt uit te draaien op een transfersom, die richting de 10 miljoen euro loopt, waarbij FC Augsburg een stevig doorverkooppercentage bedingt.

Feyenoord

Donderdag werd in Duitsland bericht dat Feyenoord een bod van 10,5 miljoen euro op Pepi zou hebben gedaan en de dans om de talentvolle Amerikaanse international zou leiden. Het is correct dat ook Feyenoord een bieding heeft gedaan, maar dat ging om een beduidend lager bedrag en is reeds enige tijd geleden ingebracht. Nu is het PSV dat op pole position ligt om Pepi binnen te loodsen en op korte termijn een overeenkomst hoopt te bereiken.

Pepi wordt gezien als een van de grote beloften van het Amerikaanse voetbal en de toekomstige aanvalsleider van Team USA. Technisch directeur Earnest Stewart van PSV kent de man uit de Texaanse grensplaats El Paso goed vanuit zijn vorige functie als directeur voetbalzaken van de Amerikaanse bond. Pepi komt uit een immigrantengezin dat vanuit Mexico in Amerika is neergestreken en had ook voor El Tri kunnen uitkomen, maar heeft gekozen voor Team USA. Daarvoor heeft hij inmiddels vijftien interlands gespeeld, waarin hij zevenmaal doel trof.

Beweeglijk

De aanstaande PSV-spits is opgeleid door MLS-club FC Dallas en debuteerde reeds vier jaar geleden op slechts 16-jarige leeftijd in een wedstrijd tegen FC Toronto als invaller voor de Texaanse club. Na 59 wedstrijden voor FC Dallas, waarin hij zestienmaal doel trof, werd Pepi in januari 2022 voor 16,3 miljoen euro verkocht aan Bundesliga-club FC Augsburg. In Zuid-Duitsland kwam de spits gedurende zijn eerste halve seizoen niet tot scoren, waarna de spits werd verhuurd aan FC Groningen. Daar wist Pepi zich ondanks de troosteloze laatste plaats en degradatie met de Groningers zich in de kijker te spelen bij PSV, dat in hem de spits ziet die de komende jaren voor productiviteit moet gaan zorgen. Als beweeglijke nummer 9 past Pepi goed in het voetbal dat de nieuwe trainer Peter Bosz wil gaan spelen.