Ricardo Pepi op weg naar PSV

Het lijkt uit te draaien op een transfersom, die richting de 10 miljoen euro loopt, waarbij FC Augsburg een stevig doorverkooppercentage bedingt.

Donderdag werd in Duitsland bericht dat Feyenoord een bod van 10,5 miljoen euro op Pepi zou hebben gedaan en de dans om de talentvolle Amerikaanse international zou leiden. Het is correct dat ook Feyenoord een bieding heeft gedaan, maar dat ging om een beduidend lager bedrag en is reeds enige tijd geleden ingebracht. Nu is het PSV dat op pole position ligt om Pepi binnen te loodsen en op korte termijn een overeenkomst hoopt te bereiken.