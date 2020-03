Ajax dreigt alles te verliezen

Dusan Tadic, Daley Blind, Lisandro Martinez en André Onana balen in Utrecht. Ⓒ ANP

UTRECHT - De rampweek van Ajax is compleet. Na de roemloze Europese uitschakeling door Getafe en de wanvertoning tegen AZ, waarin de Alkmaarders het gat met de koploper dichtten, moest het elftal van Erik ten Hag in Utrecht met het bereiken van de KNVB-bekerfinale zorgen dat de neerwaartse spiraal werd doorbroken. Maar in plaats daarvan is er een dikke streep door de tweede (van de drie) mogelijke hoofdprijzen gegaan.