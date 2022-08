’Fenomeen’ Dost schenkt Utrecht met twee goals een punt

FC Utrecht was deze zomer zeer actief. De club stelde met Fraser niet alleen een nieuwe trainer aan, maar haalde ook heel wat nieuwe spelers. Fraser liet in Waalwijk zes aanwinsten in de basis starten. FC Utrecht startte best aardig, maar keek halverwege wel tegen een 2-0-achterstand aan.

Dost in duel met Gaari van RKC. Ⓒ ANP/HH

Dario van den Buijs opende na een kwartier de score, nadat Michiel Kramer een hoekschop had doorgekopt. Vlak voor rust schoot Iliass Bel Hassani op de fraaie wijze de 2-0 binnen. De middenvelder kreeg de ruimte om uit te halen en schoot via de binnenkant van de paal binnen.

Dost had na rust als invaller 7 minuten nodig om zijn eerste doelpunt voor FC Utrecht te maken. Vlak daarvoor had Kramer aan de andere kant een grote kans op de 3-0 gemist. Bij 2-1 liet ook RKC-verdediger Shawn Adewoye een vrije mogelijkheid onbenut. Dat bleken dure missers, want in de slotfase kopte Dost de gelijkmaker binnen.

Dost: ’Blij dat ik hier nog sta’

„Ik ben de afgelopen jaren op allerlei plekken geweest. Je ziet altijd de mooie dingen: de goals die ik heb gemaakt of mooie aanvallen. Maar er komt veel meer bij kijken, er zijn ook heel veel vervelende momenten”, zei Dost bij ESPN. „Daar ga je wel over nadenken. Het is niet zo dat ik extreem heb nagedacht over stoppen, maar ik heb wel voor mezelf gekeken: wat wil ik nog? Toen kwam ik bij FC Utrecht terecht. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. De mensen waar ik mee werk behandelen me met respect en ik haal daar veel plezier uit. Dan komen de goals vanzelf. Ik ben blij dat ik hier nog sta.”

Dost, die op de bank begon omdat hij nog niet topfit is, kwam direct na rust bij een achterstand van 2-0 in het veld. Hij had amper 7 minuten nodig om te scoren. „Dat is genieten, dat is het allemaal waard.”

Het betekende het vierhonderdste competitiedoelpunt van Dost. In de slotfase volgde ook nummer 401. „Ik ben hier niet voor niets naartoe gekomen, ik wil doelpunten maken. Ik neem niet genoegen met tien goals, dat is duidelijk. Ik heb wel een target in mijn hoofd, maar dat aantal ga ik niet met iedereen delen. Het zijn er in ieder geval heel veel”, aldus de spits.