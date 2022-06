Red Bull schorst F2-coureur Jüri Vips na racistisch taalgebruik

De coureur uit Estland (21) gebruikte tijdens een online stream, waarin hij aan het gamen was, het ’n-woord’. Red Bull laat weten dat het zulk gedrag streng veroordeelt en een zero-tolerance-beleid voert als het gaat om racistisch taalgebruik.

Vips is per direct geschorst en Red Bull stelt een onderzoek in. De jonge coureur komt dit jaar uit in de Formule 2. Ook reed hij vorige maand de eerste vrije training in Barcelona in plaats van Sergio Pérez, de teamgenoot van Max Verstappen.

Vips heeft op Instagram inmiddels zijn excuses gemaakt en stelt volledig mee te werken met het onderzoek.