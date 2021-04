Max Verstappen: ’Geen fouten maken nu het zo close is’

Verstappen won de tweede race in Imola en eindigde in de eerste Grand Prix in Bahrein als tweede achter Lewis Hamilton, die met een puntje meer de WK-stand aanvoert. „Natuurlijk verandert de aanpak een klein beetje”, vertelt Verstappen in Portimão, in aanloop naar de Grand Prix van Portugal. „Ik ben niet stom, als het zo close is moet je geen fouten maken. Maar het heeft geen zin om dat continu te benoemen en nog meer druk op mensen binnen het team te leggen. We weten wat we moeten doen. Ik ben heel realistisch en focus me gewoon op het eerstvolgende weekeinde.”

Red Bull lijkt tot dusver op zaterdag tijdens de kwalificatie de beste papieren te hebben, maar op zondag tijdens de race lijkt Mercedes niets voor het team van Verstappen onder te doen. „Maar het is nog lastig om een patroon te zien, we hebben pas twee races gehad. Ik denk dat het ook een beetje afhangt van de lay-out van een circuit. Iedereen ziet dat het dicht bij elkaar zit. Er zijn nog genoeg dingen aan de auto die beter kunnen. Dat moet ook, je moet een perfect weekeinde nastreven om het een team als Mercedes lastig te maken.”

