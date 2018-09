Buffon huilt tranen met tuiten

Italië, viervoudig wereldkampioen, kwam voor eigen publiek in Milaan tegen een stug Zweden niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Dat was niet voldoende omdat de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag in Solna verloren ging (0-1).

"We hebben voor het hele land gefaald. Het is niet zo dat we Zweden hebben onderschat. Maar we misten wel de scherpte om te scoren. Ik wens jonge doelmannen als Gianluigi Donnarumma en Mattia Perin veel succes. Ik hoop dat ze me niet gaan teleurstellen,'' aldus een huilende Buffon.