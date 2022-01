Jaap Stam gelooft in Donny van de Beek

„Met zijn kwaliteiten paste Donny perfect bij Ajax en de Eredivisie. Maar Donny kon zijn ei niet kwijt in de manier waarop United speelt. Hopelijk pakt hij bij Everton z’n spel weer op.”

Dat ze bij Manchester United niet alles afstemden op Van de Beek begrijpt Stam, maar het was volgens Stam vrij eenvoudig om hem aan het voetballen te krijgen op Old Trafford. „En United zou er echt niet minder van gaan spelen dan nu het geval was. De trainer moest de keus durven maken om hem als één van de twee verdedigende middenvelders op te stellen zodat hij kon helpen in de opbouw en hoger kon spelen. Bijvoorbeeld naast Scott McTominay en Bruno Fernandes daarvoor.”

Dan had Manchester United volgens Stam met Van de Beek weer wedstrijden kunnen domineren op de manier die je bij deze grote club verwacht. „Het hangt allemaal van toeval aan elkaar wat ze laten zien. Donny werkt hard, loopt veel en is daarnaast goed aan de bal. Je kan met hem variëren. Hij kan helpen in de opbouw van achteruit en heeft de inhoud om van box-to-box te spelen. Alleen werd hem zo’n rol niet gegund.”

"Hij heeft de kwaliteiten om op termijn alsnog te slagen"

Het matige spel en de tegenvallende prestaties bij United liggen niet altijd aan de spelers, is Stam van mening. „Die worden uitgescholden, willen zogenaamd niet, maar dat is het punt helemaal niet. Het ontbreken van een filosofie of van een trainer die maar wat aanmoddert en geen idee heeft, zijn het probleem daar. Ook voor Van de Beek, want die heeft heus de kwaliteiten om op termijn alsnog te slagen bij Manchester United.”