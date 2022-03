Oekraïense international Rakitskiy vertrekt bij Russische Zenit

Voetbal

Balotelli: ’Qua kwaliteit doe ik niet onder voor Messi of Ronaldo’

Mario Balotelli, die tegenwoordig uitkomt voor het Turkse Adana Demirspor, is ook op z’n 31e nog niets veranderd. In een interview met zijn ex-ploegmaat Nedum Onuaho voor The Athletic liet hij enkele opmerkelijke uitspraken noteren. „Ik had de Gouden Bal kunnen winnen”, wist hij onder meer te melden...