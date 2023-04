Kostbare fouten nekken AZ-opponent West Ham; degradatie blijft op de loer liggen

Tomas Soucek baalt nadat zijn balverlies de 3-1 voor Crystal Palace heeft ingeleid. Ⓒ ANP/HH

West Ham United, de opponent van AZ in de halve finale van de Conference League, blijft in Engeland in degradatienood verkeren. The Hammers hadden zaterdagmiddag op bezoek bij Crystal Palace goede zaken kunnen doen, maar gingen door een aantal slordigheden met 4-3 onderuit.