Officieel: Peter Bosz nieuwe trainer PSV

Zoals eerder gemeld heeft Bosz voor een periode van drie jaar getekend en neemt hij assistent-trainer Rob Maas, een geboren en getogen Eindhovenaar, die in de jeugd van PSV speelde, en fysiektrainer Terry Peters mee.

Bosz geeft in een eerste reactie aan blij te zijn met het vertrouwen dat PSV in hem heeft uitgesproken. „Vanaf het eerste moment kreeg ik een warm gevoel. Zowel PSV als ik hebben honger om te presteren. Afgelopen seizoen zijn er twee prijzen gewonnen, maar ons doel is landskampioen worden. Daar gaan we voor.”

Bosz was van meet af aan de belangrijkste kandidaat voor PSV om de opgestapte Ruud van Nistelrooy op te volgen, zoals deze krant twee weken geleden meldde. Na een buitenlandse trainer (Roger Schmidt) en twee zelf opgeleide trainers met weinig ervaring (Mark van Bommel en Ruud van Nistelrooy) was van meet af aan de roep om een ervaren Nederlandse trainer groot en Bosz past in dat profiel. Bovendien onderhoudt zowel algemeen directeur Marcel Brands als technisch directeur Earnest Stewart een goede persoonlijke relatie met Bosz, omdat ze met hem hebben samengespeeld bij respectievelijk RKC Waalwijk en NAC Breda.

Doodziek na nederlaag

„Destijds was hij doodziek na een nederlaag”, herinnert technisch directeur Stewart zich. „Die wil om te winnen heeft hij nog steeds. Met Peter willen we de speelwijze doorontwikkelen om onze doelstellingen te realiseren. Samen met de spelers is de Hoofdcoach de belangrijkste persoon binnen de organisatie. Om die reden, en met een oog op de transferperiode, wilden we snel invulling geven aan deze positie. Peter was de gedroomde kandidaat, dus we zijn erg blij dat het gelukt is.”

Hoewel Bosz van meet af aan de topkandidaat was en hij zelf ook direct oren had naar een terugkeer in de Eredivisie na zes jaar had zijn aanstelling nog heel wat voeten in de aarde. PSV heeft de afgelopen periode uitvoerig met Bosz gesproken over de visie, speelwijze en spelersgroep. Aan die gesprekken hield de Apeldoornse trainer, die bekend staat om zijn attractieve en offensieve speelwijze, een goed gevoel over. „Ik denk dat de combinatie tussen de selectie en mijn manier van spelen, succes kan opleveren. PSV heeft in het verleden periodes gehad waarin ze het Nederlandse voetbal domineerde. Ik wil die tijden doen herleven.”

Cruciale duels

Veel tijd heeft Bosz niet om alles naar zijn hand te zetten, want er moet direct gepresteerd worden. Al op 8/9 en 15 augustus staan de eerste voorrondewedstrijden van de Champions League op het programma voor PSV. Het is zowel financieel als sportief van het grootste belang voor de nummer twee van de Eredivisie, dat na twee mislukte kwalificatiepogingen voor het eerst sinds 2018 weer het hoofdtoernooi wordt gehaald. Bovendien zal PSV in de competitie vanaf het begin mee moeten met de concurrenten Feyenoord, Ajax en AZ en kan de Eindhovense club zich niet veel malheur door aanpassingsproblemen veroorloven. Na vijf jaar zonder titel is een volgend tussenjaar het laatste wat PSV kan gebruiken.

Voor Bosz wordt PSV zijn tiende club als trainer na de amateurs van AGOVV, De Graafschap, Heracles Almelo (gedurende twee periodes), Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyonnais. Tussendoor was de Apeldoorner ook nog technisch directeur van Feyenoord. Als trainer prijkt op zijn palmares het algeheel amateurkampioenschap bij de amateurs met AGOVV en het kampioenschap van de Eerste Divisie met Heracles. Met Ajax reikte hij tot de Europa League-finale, die werd verloren van Manchester United en met Vitesse plaatste Bosz zich voor Europees voetbal.

Bosz was in maart de droomkandidaat van FC Twente om het stokje over te nemen van Ron Jans, maar zegde de club uit Enschede af, omdat hij wilde afwachten wat voor kansen er verder nog op zijn pad zouden komen. Waar op dat moment rekening werd gehouden met mogelijke interesse van Ajax, is dat uitgedraaid op een driejarig dienstverband bij PSV, waar eind maart Van Nistelrooy nog stevig in het zadel leek te zitten. Achter de schermen rommelde het toen echter al volop en na het bekend worden van de verstoorde relatie in de trainersstaf en onvrede in de spelersgroep over enkele aspecten van zijn trainerschap stapte Van Nistelrooy in de week voor de laatste competitiewedstrijd tegen AZ op.