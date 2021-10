Sport Kort: Feyenoord met Sinisterra, maar zonder zieke Senesi

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Feyenoord met Sinisterra, maar zonder zieke Senesi

18.06 uur: De Argentijnse verdediger Marcos Senesi ontbreekt bij Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen 1. FC Union Berlin in de Conference League (aanvang: 18.45 uur). De Zuid-Amerikaan is ziek. Lutsharel Geertruida is zijn vervanger in de achterhoede.

Luis Sinisterra is wel weer van de partij. De aanvaller ontbrak afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2) door een late terugkeer van interlandverplichtingen met Colombia. Trainer Arne Slot liet woensdag in zijn voorbeschouwing weten dat zijn vleugelspits nog een twijfelgeval was, omdat hij nog niet helemaal fit was. Door de rentree van Sinisterra moet Cyriel Dessers weer op de bank beginnen.

Feyenoord leidt in groep E met 4 punten. Union Berlin, de huidige nummer 5 van de Bundesliga, staat na twee speelronden op 3 punten.

In de aanloop naar het duel deed zich in Rotterdam een ernstig incident voor. Een groep hooligans viel een delegatie van de Duitse club woensdagavond in het centrum van de stad in een horecagelegenheid aan. Daarbij werd de groep van 25 personen, onder wie voorzitter Dirk Zingler en directielid Oskar Kosche, met stoelen en glazen bekogeld.

Eén vrouw uit het Duitse gezelschap raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis. „Hoewel buiten haar invloedssfeer, biedt Feyenoord 1. FC Union Berlin excuses aan voor wat er is voorgevallen”, liet de Rotterdamse club onder meer weten. De KNVB sprak van een schandalig voorval en bood voorzitter Zingler en zijn clubgenoten namens de hele Nederlandse voetbalwereld „ons diepgemeende medeleven” aan.

Vitesse met Bero tegen Tottenham Hotspur

18.00 uur: Vitesse begint in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de Conference League met vrijwel dezelfde opstelling als in de gewonnen derby tegen NEC van afgelopen zondag. Matus Bero, die tegen de Nijmegenaren ontbrak wegens een schorsing, keert terug in de basis. Yann Ghobo start daardoor op de bank.

Trainer Thomas Letsch begint met Nikolai Baden Frederiksen, Oussama Darfalou en Loïs Openda in de aanval tegen de nummer 5 uit de Premier League.

Bij Tottenham vormt Steven Bergwijn de aanval met onder anderen de 17-jarige Dane Scarlett. Aanvallers als Harry Kane en Son Heung-Min zijn niet meegereisd naar Arnhem.

Russische triatleet betrapt op epo en geschrapt uit uitslagen OS

16.44 uur: De Russische triatleet Igor Poljanski is voor drie jaar geschorst vanwege het gebruik van het bloeddopingmiddel epo. Hij werd positief bevonden na een controle in Vladivostok buiten wedstrijdverband op 21 juli, vlak voor het begin van de Olympische Spelen in Tokio.

Poljanski heeft bekend dat hij epo heeft genomen. Daardoor bleef hem een reglementaire schorsing van 4 jaar bespaard.

Zijn resultaten bij de Olympische Spelen in Tokio zijn geschrapt. Hij eindigde als 43e op de individuele triatlon en belandde met de nationale ploeg op de veertiende plek tijdens de gemengde estafette. Het Russische team is uit de uitslag gehaald van de olympische ’mixed relay’. Nederland eindigde op dat onderdeel in Japan als vierde.

Loting Europese play-offs WK Qatar op 26 november

16.02 uur: De loting voor de play-offs van Europese landen voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar is op 26 november in Zürich. Aan de loting doen de tien nummers 2 uit de kwalificatiegroepen mee, aangevuld met twee groepswinnaars uit de Nations League die in hun kwalificatiepoule voor het WK buiten de top 2 vielen.

De landen worden opgedeeld in drie groepen van vier. In elke poule zijn halve finales en een finale. De drie winnaars van de groepen plaatsen zich voor het WK en voegen zich bij de tien groepswinnaars uit het reguliere kwalificatietraject. Europa vaardigt dus dertien landen af naar WK.

Denemarken en Duitsland zijn al zeker van deelname. De acht andere groepswinnaars worden bekend tijdens de laatste interlandperiode, van 11 tot en met 16 november. Het Nederlands elftal is koploper en heeft plaatsing, met een uitwedstrijd tegen Montenegro en een thuisduel met Noorwegen, in eigen hand.

Braspennincx bij WK baanwielrennen naar kwartfinales sprint

15.28 uur: Shanne Braspennincx heeft zich bij de WK in Roubaix geplaatst voor de kwartfinales van het sprinttoernooi. De Brabantse sprintster, olympisch kampioen op keirin, was in de achtste finales te sterk voor de Japanse Riyu Ohta.

Braspennincx had in de kwalificaties de zevende tijd gerealiseerd en mocht daarom de eerste ronde overslaan, zoals alle rensters uit de top 8. In de strijd om een plaats in de halve finales wacht donderdagavond een lastige tegenstander: de Duitse titelverdedigster Emma Hinze.

Braspennincx werd twee weken geleden Europees kampioen op de sprint.

Lavreysen en Hoogland in finale keirin op WK baanwielrennen

15.00 uur: Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben bij de WK baanwielrennen in Roubaix de finale bereikt op het onderdeel keirin. Beide Nederlandse sprinters wonnen hun halve finale, waarin de beste drie rijders zich plaatsten voor de eindstrijd. Die is donderdagavond rond 20.30 uur.

Lavreysen is de titelverdediger, Hoogland werd onlangs Europees kampioen. Op de keirin rijden zes renners eerst drie ronden achter een derny. Wanneer die de baan verlaten heeft, volgen nog drie ronden.

Ballerini langer bij wielerploeg Deceuninck - Quick-Step

14.15 uur: De Italiaan Davide Ballerini heeft zijn contract bij de Belgische wielerploeg Deceuninck - Quick-Step verlengd tot eind 2023. Ballerini (27) won dit voorjaar de Omloop Het Nieuwsblad en was in de Tour de France een belangrijke helper van de Britse sprinter Mark Cavendish, die vier etappes won.

„Ik heb er nooit aan gedacht om te vertrekken, dit is mijn familie”, zegt Ballerini. „Na de Omloop heb ik het vertrouwen dat ik ooit kan strijden voor de overwinning in Parijs-Roubaix, mijn grote droom.”

Ballerini reed eerder onder meer voor de kleine Italiaanse ploeg Androni en voor het Kazachse team Astana.

Zevende tijd Braspennincx in kwalificaties sprint op WK

14.14 uur: Baanwielrenster Shanne Braspennincx heeft bij de WK in Roubaix in de kwalificaties van de sprint de zevende tijd gerealiseerd. De olympisch kampioene op het onderdeel keirin kwam over 200 meter met een zogenoemde vliegende start tot 10,601 seconden.

Dat was exact dezelfde tijd waarmee Braspennincx twee weken geleden in het Zwitserse Grenchen aan het sprinttoernooi begon. Toen werd ze uiteindelijk Europees kampioene.

De Duitse Lea Sophie Friedrich klokte de beste tijd: 10,489. De beste acht rensters in de kwalificaties mogen een ronde overslaan en beginnen later op de middag aan de achtste finales, waarin telkens één tegen één gesprint wordt.

Sakkari voor het eerst naar WTA Finals

14.14 uur: De Griekse tennisster Maria Sakkari mag voor het eerst meedoen aan de WTA Finals. De 26-jarige Griekse, nummer 7 van de wereld, verzekerde zich van een ticket voor het eindejaarstoernooi door de kwartfinales te bereiken op het toernooi om de Kremlin Cup in Moskou. Sakkari zag haar Russische opponente Anna Kalinskaja in de tweede set opgeven bij een stand van 6-2 1-0.

De Griekse bereikte dit jaar de halve finales van Roland Garros en de US Open. Zowel in Parijs als in New York verloor ze van de latere winnares, respectievelijk Barbora Krejcikova uit Tsjechië en de Britse tiener Emma Raducanu. Vorige maand haalde Sakkari de finale in Ostrava, waarin ze het moest afleggen tegen Anett Kontaveit uit Estland.

Eerder kwalificeerden Ashleigh Barty, Arina Sabalenka, Krejcikova en Karolina Pliskova zich voor de WTA Finals van volgende maand in de Mexicaanse stad Guadalajara. Daar strijden de acht beste tennissters van het seizoen om de hoofdprijs. Van Barty, de nummer 1 van de wereld, is het hoogst onzeker of ze meedoet.

Visser vijfde in meerkampfinale WK, titel voor Melnikova

13.33 uur: Turnster Naomi Visser is in de meerkampfinale van de WK turnen in Japan op de vijfde plaats geëindigd. Visser, die zich als elfde had geplaatst voor de eindstrijd, kwam na een foutloze meerkamp tot 52,832 punten. Daarmee zette ze haar beste WK-resultaat neer, na een veertiende plek in de WK-finale van 2018 en een 23e plaats in 2019.

Met haar vijfde plaats verbeterde Visser bovendien Nederlands beste prestatie ooit in een mondiale meerkampfinale. In 2001 eindigde Verona van de Leur op plek negen bij de WK in Gent. Het post-olympische WK in Kitakyushu kende, slechts drie maanden na de Olympische Spelen, echter een mindere bezetting doordat diverse turnsters een pauze inlasten na hun deelname in Tokio.

Het goud in Kitakyushu ging naar de Russische Angelina Melnikova, die daarmee haar eerste wereldtitel veroverde. Melnikova, die zich als eerste voor de eindstrijd had geplaatst, kwam tot 56,632 punten.

Daarmee bleef ze de Amerikaanse Leanne Wong voor. Wong turnde met een foutloze wedstrijd naar 56,340 punten. Haar landgenote Kayla di Cello, die een val aan de brug incasseerde, greep met 54,566 punten het brons.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat een niet-Amerikaanse turnster de wereldtitel op de meerkamp wint. In 2010 was Aliya Mustafina uit Rusland de laatste niet-Amerikaanse turnster die de wereldtitel veroverde bij de WK in Rotterdam.

Lavreysen en Hoogland naar tweede ronde keirin op WK

13.26 uur: Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben op de WK baanwielrennen zonder al te veel problemen de tweede ronde bereikt op de keirin. Titelverdediger Lavreysen was in zijn heat het snelst, Hoogland deed hem dat niet veel later na in zijn heat. De beste twee per heat plaatsten zich rechtstreeks voor de volgende ronde, die later op de middag is. De finale is donderdag rond 20.30 uur.

Op de keirin rijden zes renners eerst drie ronden achter een derny. Wanneer die de baan verlaten heeft volgen nog drie ronden.

Hoogland won onlangs de Europese titel in het Zwitserse Grenchen.

Loting voor WK voetbal in Qatar op 1 april

11.40 uur: De loting voor het WK voetbal van eind volgend jaar in Qatar vindt plaats op vrijdag 1 april, een dag na het congres van de mondiale voetbalfederatie FIFA in Doha. Bij de loting worden de deelnemende landen verdeeld over acht groepen van vier.

Ten tijde van de loting zijn nog niet alle 32 deelnemers bekend. Zo vindt in de zomer van volgend jaar nog een intercontinentale play-off plaats. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat de FIFA bij de loting de potten indelen op basis van de wereldranglijst. Nederland neemt daarop nu de elfde plaats in.

Qatar doet als gastland automatisch mee aan het WK. Duitsland en Denemarken kwalificeerden zich onlangs als eerste Europese landen voor het eindtoernooi, dat vanwege de hoge temperaturen in de zomer in Qatar is verplaatst naar de maanden november en december.

Het Nederlands elftal koerst ook af op rechtstreekse kwalificatie voor het WK. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal gaat aan kop in groep G. Volgende maand zijn de laatste groepswedstrijden, tegen Montenegro (13 november in Podgorica) en Noorwegen (16 november in Rotterdam). Oranje heeft 2 punten voorsprong op de Noren en 4 punten op Turkije.

Nederlands elftal blijft elfde op wereldranglijst

10.24 uur: Het Nederlands elftal staat ook na de overwinningen in de WK-kwalificatie op Letland (1-0) en Gibraltar (6-0) nog steeds op de elfde plaats van de wereldranglijst. De zeges op de twee landen die laag staan op de mondiale ranking leverden Oranje niet zoveel punten op. België voert de ranglijst van de FIFA aan, gevolgd door Brazilië en Frankrijk dat de derde plek overnam van Engeland.

Oranje steeg vorige maand, na ruime zeges op Montenegro (4-0) en Turkije (6-1), van de twaalfde naar de elfde plaats. In de afgelopen interlandperiode pakte de ploeg van bondscoach Louis van Gaal weer 6 punten in de WK-kwalificatie. Het Nederlands elftal kan volgende maand plaatsing voor het WK 2022 in Qatar afdwingen.

Frankrijk won onlangs de tweede editie van de Nations League. De wereldkampioen kwam daardoor weer de top 3 binnen. België handhaafde zich aan kop, ondanks nederlagen in de finaleronde van de Nations League tegen Frankrijk (2-3) en Italië (1-2).

Boston Celtics verliest ondanks 46 punten basketballer Brown

08.26 uur: Ondanks 46 punten van Jaylen Brown heeft Boston Celtics de eerste wedstrijd van het nieuwe NBA-seizoen verloren. In Madison Square Garden waren de basketballers van New York Knicks na een dubbele verlenging te sterk: 138-134. Na de reguliere speeltijd stond het 116-116 in New York.

Bij de Knicks kwam bijna de helft van de productie van Julius Randle (35 punten) en Evan Fournier (32). Brown gooide 46 punten bij elkaar voor de Celtics, onder meer via acht driepunters. Nog nooit maakte een speler van de ploeg uit Boston zoveel punten in de openingswedstrijd van het seizoen.

Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, speelde voor het eerst sinds 28 februari 2020 weer in eigen stadion. Vanwege de coronarestricties in Canada moesten de Raptors vorig seizoen voor al hun thuiswedstrijden uitwijken naar Tampa. De terugkeer naar het eigen onderkomen in Toronto leverde geen succes op. Washington Wizards was met 98-83 te sterk. Bradley Beal maakte 23 punten voor de ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad.

Ozzie Albies met Atlanta Braves op weg naar World Series

07.23 uur: Honkballer Ozzie Albies heeft met Atlanta Braves nog één overwinning nodig om de World Series te halen. De Braves wonnen op indrukwekkende wijze het vierde duel met Los Angeles Dodgers in de best-of-sevenserie: 9-2. De ploeg van de 24-jarige Albies, afkomstig van Curaçao, nam daarmee een voorsprong van 3-1.

Via homeruns van Eddie Rosario, Adam Duvall en Freddie Freeman stonden de Braves na drie innings al met 4-0 voor. Albies liep in de vijfde inning het vijfde punt binnen. In de negende inning besliste Atlanta Braves de wedstrijd met een tweehonkslag van Freeman en de tweede homerun van Rosario, waarop Albies opnieuw kon scoren.

Kenley Jansen, doorgaans de ’closer’ bij LA Dodgers, kwam niet in actie. De Antilliaanse international van het Nederlandse koninkrijksteam won vorig jaar met de Dodgers de World Series, maar titelprolongatie is nu ver weg. De ploeg uit LA moet donderdagavond het vijfde duel winnen om in de race te blijven. Atlanta Braves stond in 1999 voor het laatst in de World Series. De ploeg werd drie keer kampioen van de Major League.

Oranje-international Xander Bogaerts moest met Boston Red Sox op het eigen Fenway Park een zware nederlaag incasseren. Houston Astros won in Boston met 9-1 en nam in de serie een voorsprong van 3-2. De Astros kunnen het vrijdag in eigen stadion afmaken.