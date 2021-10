Sport Kort: Loting voor WK voetbal in Qatar op 1 april

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Loting voor WK voetbal in Qatar op 1 april

11.40 uur: De loting voor het WK voetbal van eind volgend jaar in Qatar vindt plaats op vrijdag 1 april, een dag na het congres van de mondiale voetbalfederatie FIFA in Doha. Bij de loting worden de deelnemende landen verdeeld over acht groepen van vier.

Ten tijde van de loting zijn nog niet alle 32 deelnemers bekend. Zo vindt in de zomer van volgend jaar nog een intercontinentale play-off plaats. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat de FIFA bij de loting de potten indelen op basis van de wereldranglijst. Nederland neemt daarop nu de elfde plaats in.

Qatar doet als gastland automatisch mee aan het WK. Duitsland en Denemarken kwalificeerden zich onlangs als eerste Europese landen voor het eindtoernooi, dat vanwege de hoge temperaturen in de zomer in Qatar is verplaatst naar de maanden november en december.

Het Nederlands elftal koerst ook af op rechtstreekse kwalificatie voor het WK. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal gaat aan kop in groep G. Volgende maand zijn de laatste groepswedstrijden, tegen Montenegro (13 november in Podgorica) en Noorwegen (16 november in Rotterdam). Oranje heeft 2 punten voorsprong op de Noren en 4 punten op Turkije.

Nederlands elftal blijft elfde op wereldranglijst

10.24 uur: Het Nederlands elftal staat ook na de overwinningen in de WK-kwalificatie op Letland (1-0) en Gibraltar (6-0) nog steeds op de elfde plaats van de wereldranglijst. De zeges op de twee landen die laag staan op de mondiale ranking leverden Oranje niet zoveel punten op. België voert de ranglijst van de FIFA aan, gevolgd door Brazilië en Frankrijk dat de derde plek overnam van Engeland.

Oranje steeg vorige maand, na ruime zeges op Montenegro (4-0) en Turkije (6-1), van de twaalfde naar de elfde plaats. In de afgelopen interlandperiode pakte de ploeg van bondscoach Louis van Gaal weer 6 punten in de WK-kwalificatie. Het Nederlands elftal kan volgende maand plaatsing voor het WK 2022 in Qatar afdwingen.

Frankrijk won onlangs de tweede editie van de Nations League. De wereldkampioen kwam daardoor weer de top 3 binnen. België handhaafde zich aan kop, ondanks nederlagen in de finaleronde van de Nations League tegen Frankrijk (2-3) en Italië (1-2).

Boston Celtics verliest ondanks 46 punten basketballer Brown

08.26 uur: Ondanks 46 punten van Jaylen Brown heeft Boston Celtics de eerste wedstrijd van het nieuwe NBA-seizoen verloren. In Madison Square Garden waren de basketballers van New York Knicks na een dubbele verlenging te sterk: 138-134. Na de reguliere speeltijd stond het 116-116 in New York.

Bij de Knicks kwam bijna de helft van de productie van Julius Randle (35 punten) en Evan Fournier (32). Brown gooide 46 punten bij elkaar voor de Celtics, onder meer via acht driepunters. Nog nooit maakte een speler van de ploeg uit Boston zoveel punten in de openingswedstrijd van het seizoen.

Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, speelde voor het eerst sinds 28 februari 2020 weer in eigen stadion. Vanwege de coronarestricties in Canada moesten de Raptors vorig seizoen voor al hun thuiswedstrijden uitwijken naar Tampa. De terugkeer naar het eigen onderkomen in Toronto leverde geen succes op. Washington Wizards was met 98-83 te sterk. Bradley Beal maakte 23 punten voor de ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad.

Ozzie Albies met Atlanta Braves op weg naar World Series

07.23 uur: Honkballer Ozzie Albies heeft met Atlanta Braves nog één overwinning nodig om de World Series te halen. De Braves wonnen op indrukwekkende wijze het vierde duel met Los Angeles Dodgers in de best-of-sevenserie: 9-2. De ploeg van de 24-jarige Albies, afkomstig van Curaçao, nam daarmee een voorsprong van 3-1.

Via homeruns van Eddie Rosario, Adam Duvall en Freddie Freeman stonden de Braves na drie innings al met 4-0 voor. Albies liep in de vijfde inning het vijfde punt binnen. In de negende inning besliste Atlanta Braves de wedstrijd met een tweehonkslag van Freeman en de tweede homerun van Rosario, waarop Albies opnieuw kon scoren.

Kenley Jansen, doorgaans de ’closer’ bij LA Dodgers, kwam niet in actie. De Antilliaanse international van het Nederlandse koninkrijksteam won vorig jaar met de Dodgers de World Series, maar titelprolongatie is nu ver weg. De ploeg uit LA moet donderdagavond het vijfde duel winnen om in de race te blijven. Atlanta Braves stond in 1999 voor het laatst in de World Series. De ploeg werd drie keer kampioen van de Major League.

Oranje-international Xander Bogaerts moest met Boston Red Sox op het eigen Fenway Park een zware nederlaag incasseren. Houston Astros won in Boston met 9-1 en nam in de serie een voorsprong van 3-2. De Astros kunnen het vrijdag in eigen stadion afmaken.