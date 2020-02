Elftal van de Week: Dit zijn de 11 uitblinkers

Michael de Leeuw is dankzij het rapportcijfer (8) de best beoordeelde speler van de week. Zijn teamgenoten Glenn Bijl en Miguel Araujo scoorden ook goed met een 7,5.

Ajax, dat met 1-0 onderuit ging bij Heracles, ziet alleen doelman Andre Onana (7,5) terug in het elite-elftal. De Almelose doelpuntenmaker Cyriel Dessers en verdediger Mats Knoester kregen voor hun spel een 7, ook genoeg voor een plekje bij de beste elf.

PSV legde Vitesse met 2-1 over de knie. Aanvoerder Denzel Dumfries (7) was de uitblinker in de Gelredome.

Hoewel Teun Koopmeiners namens AZ twee keer scoorde (vanaf de stip) is het Jordy Clasie die namens de Alkmaarders is ’opgeroepen’.

Steven Berghuis (7) van Feyenoord, Patrick Joosten (7) van Sparta en Mike Trésor Ndayishimiye (7,5) van Willem II completeren het Elftal van de Week.

Het Telesport Elftal van de Week:

Het Elftal van de Week van speelronde 24. Ⓒ DE TELEGRAAF

Alle uitslagen Eredivisie: