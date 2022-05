Overmars maakt weg vrij voor Van Bommel: trainer Antwerp ontslagen

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Royal Antwerp FC heeft beslist om niet langer door te gaan met Brian Priske (45) als hoofdcoach. Brian was sinds afgelopen zomer aan de slag bij ’The Great Old”’, staat in een korte verklaring van de nummer 4 van de Belgische voetbalcompetitie.

Overmars (49) stapte begin februari op bij Ajax, nadat de club van meerdere vrouwelijke werknemers meldingen had gekregen van grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken. De verrassing was groot toen hij enkele weken later bij Antwerp werd gepresenteerd als nieuwe technisch directeur, terwijl het Instituut Sportrechtspraak (ISR) zijn zaak nog in behandeling heeft. Enkele sponsoren van de Belgische club stapten uit onvrede op.

Van Bommel (45) was eerder hoofdtrainer van PSV en VfL Wolfsburg. De oud-international, die met Overmars samenspeelde bij Oranje, zit zonder werk sinds zijn ontslag in oktober vorig jaar bij de Duitse club.