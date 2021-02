Voormalig topatlete Els Vader (61) overleden

Vader excelleerde in de jaren ’80 op alle sprintonderdelen. Op haar indrukwekkende palmares kwamen Nederlandse records te staan op de 50, 60, 100, 200 en 400 meter. Alleen Nelli Cooman wist haar op de kortste afstanden af te troeven, maar kort daarachter staat Vader nog steeds hoog in de allertijden lijsten. Haar laatste record liep ze op de 200 meter indoor en werd pas afgelopen maand na 33 jaar verbroken door Lieke Klaver. Een ander belegen record was dat op de 200 meter outdoor. Pas op 1 september 2011 verbrak Dafne Schippers tijdens de WK Atletiek in Daegu het toentertijd dertig jaar oude record van 22.81 van Vader.

Vader was 38 jaar onafscheidelijk met Haico Scharn, ook ex-topsporter in hart en nieren. Hij nam deel op de middellange afstand aan de Olympische Spelen van München 1972, zij trad maar liefst drie keer aan op de Spelen: in Moskou (1980), Los Angeles (1984) en Seoul (1988).

Els Vader in 1982 tijdens de EK atletiek Ⓒ ANP

Afgelopen zomer had De Telegraaf nog een uitgebreid interview met beiden. Vader leed aan een zeldzame soort kanker, die van de papil van Vater, een verwijding van de galgang voordat deze uitmondt in de twaalfvingerige darm vlakbij de alvleesklier. ,,Ik leef bij de dag. Iedere dag is er één”, vertelde Vader toen. ,,Ik ga echt niet onder een steen zitten. Ik blijf gewoon mensen zien en ben open over mijn ziekte. Ik denk dat meetelt dat ik topsporter ben geweest. Het zit toch in je karakter dat doorzetten.”

Het interview is onderstaande link te lezen:

Palmares Els Vader

50 meter (indoor) 6.21 in 1985 in Zwolle (ex NR) 2e aller tijden

60 meter (indoor) 7.11 in 1986 in Liévin (ex NR) 3e aller tijden

100 meter 11.17 in 1986 in Lissabon (ex NR) 4e aller tijden

200 meter 22.81 in 1981 in Pescara (ex NR) 4e aller tijden

200 meter (indoor) 23.34 in 1988 in Liévin (ex NR) 2e aller tijden

400 meter 51.92 in 1986 in Hengelo (ex NR) 7e aller tijden

23 keer Nederlands kampioene 60, 100 en 200 meter.

5e plek 4x100m in halve finale 4x100m in Seoul OS 1988

Nederlands atlete van het jaar 1981