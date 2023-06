Svitolina stoot door met coach Sluiter: ’Ik gaf 1000 procent’

Na 2 uur en 17 minuten benutte Svitolina haar derde wedstrijdpunt met een backhand langs de lijn. Ze mocht bij 5-4 ook al voor de wedstrijd serveren. Een spannende slotfase volgde, maar Svitolina (28) stond er op de momenten dat het moest.

Tekst gaat verder onder de video

„Ik bewoog niet goed en het was vechten om mijn goede spel te vinden. Ik voelde me niet geweldig vandaag, maar ik speelde goed onder druk in de derde set. Op die laatste bal gaf ik 1000 procent”, zei Svitolina, die na afloop geen hand gaf aan haar Russische opponente.

Voor Svitolina is het de eerste keer sinds begin 2021 dat ze de vierde ronde weet te halen op een grandslamtoernooi. Svitolina: „Ik kwam hier zonder verwachtingen, terugkeren na zwangerschap is niet eenvoudig. Maar ik ben erg gemotiveerd om het hier goed te doen. Nu is het een kwestie van herstellen.” In de vierde ronde treft Svitolina opnieuw een Russin, dan Daria Kasatkina.