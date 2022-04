Arbiter Mike Dean zwaait af en doet boekje open: ’Ze dreigden een bom op mijn huis te gooien’

Zo werkte hij in de beginjaren nog op een kippenboerderij. Zo stond hij vaak op om 5 uur in de ochtend om vervolgens acht uur lang te werken. „Als ik pech had moest ik daarna uren rijden om een wedstrijd te fluiten. Soms lag ik pas om drie uur ’s nachts in bed, terwijl ik twee uur later op moest. Het was ontzettend zwaar, maar ik wilde het niet anders. Ik was voor altijd verpand aan het voetbal.”

Meer moeite had hij met zijn overstap naar de Premier League. „Ik was enorm onder de indruk van enkele spelers. Je had spelers met een grote persoonlijkheid, zoals Roy Keane en Patrick Vieira. Het was gewoon een enorme stap en in het begin was ik een beetje nerveus en bang om een beslissing te nemen.”

De meest heftige bedreigingen waar Dean in zijn loopbaan mee te maken kreeg, kwamen echter pas veel later in zijn carrière. Vorig jaar na de Londense derby Fulham-West Ham (0-0) kregen hij en zijn familie fans van The Hammers op hun dak nadat hij in de slotfase middenvelder Tomas Soucek een onterechte rode kaart gaf. „Mijn dochter ontving zelfs doodsbedreigingen. Ze zeiden ook dat ze wisten waar we woonden en dat ze een benzinebom op ons huis zouden gooien. Het was heftig.”

Via de Premier League werd de politie dan ook ingeschakeld. „Mijn familie had het een paar weken ontzettend zwaar. Ik heb zelf ook gezegd dat ik een paar weken niet wilde fluiten, want ik kon mij daar niet op toeleggen. Ik moest die weken met mijn familie doorbrengen. Uiteindelijk kreeg ik vier weken later alweer een wedstrijd van West Ham. Ik was verrast dat het zo snel gebeurde. Ik heb nog mijn excuus aangeboden bij Soucek, maar hij reageerde geweldig.”

"Wenger zocht altijd een manier om een punt te maken"

De manager waar Dean het meest moeite mee had, was Arsène Wenger. „Ik heb het altijd moeilijk gevonden om Arsenal te fluiten, toen hij er de manager was. Het was gewoon zijn aanwezigheid. Hij wilde altijd het beste voor Arsenal en als hij een manier zag om zijn punt te maken, zou hij dat doen. Sinds hij klaar is als trainer, heb ik hem gezien en hij is een geweldige man. Maar stap een voetbalwedstrijd in en hij is compleet anders. Iedereen is dan anders, net als scheidsrechters. We zijn normale mensen.”

Dean floot naast honderden Premier League-duels ook diverse internationale wedstrijd, waaronder drie wedstrijden van het Nederlands elftal.