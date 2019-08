Ook Bournemouth kan City niet stoppen

De ploeg van trainer Pep Guardiola heeft na drie wedstrijden in de Premier League 7 punten en staat tweede. Liverpool heeft nog geen puntenverlies geleden. Bournemouth leed de eerste nederlaag van het seizoen en blijft op 4 punten staan.

Voor de wedstrijd liet City weten dat Gabriel Jesus er niet bij zou zijn tegen Bournemouth. De Braziliaanse spits had tijdens de training een hamstringblessure opgelopen en de verwachting is dat hij bij het volgende competitieduel weer fit is.

De Bruyne

De andere spits van City, Sergio Agüero, zette binnen het kwartier de 1-0 op het scorebord. Hij deed dit op aangeven van Kevin De Bruyne. Het was alweer de vijftigste assist van De Bruyne in zijn 123e Premier League-wedstrijd. Niemand kwam zo snel tot vijftig beslissende voorzetten in Engeland.

Het was daarnaast de wedstrijd van David Silva. De Spaanse middenvelder speelde zijn 400e wedstrijd voor City en bekroonde dit met twee assists. De eerste voor de 2-0 van Raheem Sterling en ook bij de 3-1 in de tweede helft van wederom Agüero kwam de pass van de 33-jarige aanvoerder.

Toch konden de supporters van Bournemouth ook een keer juichen. In blessuretijd van de eerste helft schoot Harry Wilson op prachtige wijze een vrije trap binnen.