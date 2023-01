Blunders worden Go Ahead niet fataal tegen FC Utrecht

De wedstrijd was nog geen drie minuten oud, toen Utrecht de leiding pakte. Go Ahead-verdediger Willum Willumsson kopte de bal in plaats van dat hij Jeffrey de Lange de bal liet vangen en vond zo zijn eigen net. Lang duurde het niet alvorens de thuisploeg deze knullige eigen treffer van een antwoord voorzag. Bobby Adekanye kreeg na tien minuten een afgeslagen hoekschop voor zijn voeten en schoot op heerlijke wijze de bal in de verre bovenhoek.

Toch gaf Go Ahead weer een voorsprong weg, want amper vier minuten later kopte Jay Idzes een voorzet zo in de voeten van Sander van de Streek, die geen probleem had om het doel te vinden.

Na dat knetterende eerste kwartier gebeurde er een tijd lang een stuk minder in de Adelaarshorst. Na rust krijg Van de Streek wel de kans om zijn tweede te maken, maar hij stuitte op De Lange. Twintig minuten voor tijd kreeg Oliver Edvardsen ineens een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar hij kreeg de bal niet langs Vasilis Barkas. Er ontstond meer doelgevaar, want even later schoot Taylor Booth hard op het hoofd van De Lange.

In de slotfase dwong Go Ahead toch nog de gelijkmaker af, toen de bal enigszins gelukkig voor de voeten van Sylla Sow, die van dicht bij kon binnentikken. In de blessuretijd had Anastasios Douvikas Utrecht alsnog de zege kunnen bezorgen, maar hij miste een een-op-een met De Lange.