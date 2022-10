Arne Slot: ’Compliment dat Feyenoord weer als topclub wordt gezien’

Feyenoord gaf vorige week een 2-0-voorsprong weg tegen de Denen (2-2) en speelde een paar dagen eerder gelijk tegen NEC. Zondag wonnen de Rotterdammers thuis met 2-0 van FC Twente. „Het is heel goed als we een of twee keer niet winnen, dat we daarop worden beoordeeld. Dat is een enorme vooruitgang”, meende Slot.

Tegen Twente begon Slot in een ander systeem dan gebruikelijk, met vijf verdedigers. Ondanks dat hij het al in de eerste helft omzette, was de trainer niet helemaal ontevreden. „De eerste 5 minuten hadden we een enorm offensief, zoals ik het graag zie. Daarna ging het een fase niet zoals we wilden en hebben we het omgezet.” Slot heeft al vaker aangegeven dat hij nog tijd nodig heeft om alle nieuwe spelers goed samen te laten spelen.

Feyenoord staat na drie duels in de Europa League op 4 punten in de groep, net als de andere drie ploegen. Slot noemde de verschillen dan ook klein en benadrukte het belang van de aankomende thuiswedstrijd.