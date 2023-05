AZ mét Jesper Karlsson maar zonder Dani de Wit en Jens Odgaard tegen West Ham

Door Steven Kooijman

Jesper Karlsson Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Jesper Karlsson start vanavond om 21.00 uur in de basis in het thuisduel met West Ham United. De flankenspeler van AZ keerde afgelopen competitiewedstrijd tegen FC Emmen (5-1) als invaller terug in het elftal, nadat hij was hersteld van een bovenbeenblessure.