Giganten Dumfries en Unnerstall goud waard bij PSV

Lars Unnerstall was één van de uitblinkers aan de kant van PSV.

GRONINGEN - PSV kwam in Groningen (0-1) tot de huidige serie van dertien punten uit vijf duels door de mannen die daarin al eerder hun gewicht in goud waard waren: Denzel Dumfries en Lars Unnerstall. De rechtsback maakte zijn zevende goal van het seizoen na een machtige sprint. De Duitse gigant hield de thuisploeg met twee fabuleuze reddingen van de 1-1 af. Wel tekende één probleem zich steeds duidelijker af voor de Eindhovenaren. Dat was de Portugees Bruma.