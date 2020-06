’Coach Lucien Favre mag blijven bij Borussia Dortmund’

Na de uitschakeling in de Champions League in maart door Paris Saint-Germain en de thuisnederlaag op 26 mei tegen Bayern München (0-1), waardoor de landstitel opnieuw uit het zicht verdween, stond de positie van Favre ter discussie in Dortmund. Inmiddels is de meeste kritiek alweer verstomd en als huidige nummer 2 heeft de Duitse volksclub zich al geplaatst voor de groepsfase van de Champions League in het komende seizoen.

Favre zal ook in de nieuwe voetbaljaargang bij Borussia nauw samenwerken met sportdirecteur Michael Zorc. De ex-speler van de club heeft zijn contract tot medio 2022 verlengd. Hij is sinds 1978 verbonden aan Dortmund en vanaf 1998 heeft hij een leidinggevende functie. In die lange periode veroverde Borussia Dortmund drie landstitels (2002, 2011 en 2012) en twee Duitse bekers (2012 en 2017).