Dortmund gaat verder met coach Favre

„We gaan met deze samenstelling het nieuwe seizoen in en willen daarin nog eens voor de titel gaan”, zei Zorc. De sportdirecteur kondigde ook aan snel gesprekken te gaan voeren over de verlenging van het contract van Favre, dat tot 2021 loopt.

Na de uitschakeling in de Champions League in maart door Paris Saint-Germain en de thuisnederlaag op 26 mei tegen Bayern München (0-1), waardoor de landstitel opnieuw uit het zicht verdween, stond de positie van Favre ter discussie in Dortmund. Als mogelijke opvolgers gingen de namen rond van onder anderen Erik ten Hag (Ajax) en Niko Kovac (ex-Bayern München).

Dortmund speelt zaterdag de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Hoffenheim. Onder Favre is de club twee keer als tweede geëindigd.