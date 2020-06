Dortmund gaat verder met Favre en haalt Meunier

„We gaan met deze samenstelling het nieuwe seizoen in en willen daarin nog eens voor de titel gaan”, zei Zorc. De sportdirecteur kondigde ook aan snel gesprekken te gaan voeren over de verlenging van het contract van Favre, dat tot 2021 loopt.

Na de uitschakeling in de Champions League in maart door Paris Saint-Germain en de thuisnederlaag op 26 mei tegen Bayern München (0-1), waardoor de landstitel opnieuw uit het zicht verdween, stond de positie van Favre ter discussie in Dortmund. Als mogelijke opvolgers gingen de namen rond van onder anderen Erik ten Hag (Ajax) en Niko Kovac (ex-Bayern München).

Dortmund speelt zaterdag de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Hoffenheim. Onder Favre is de club twee keer als tweede geëindigd.

Thomas Meunier

Dortmund neemt Thomas Meunier over van Paris Saint-Germain. De 28-jarige verdediger uit België was transfervrij en heeft een contract voor vier jaar ondertekend.

Meunier wordt bij de huidige nummer 2 van de Bundesliga de derde Belg, na Axel Witsel en Thorgan Hazard.

Meunier speelde sinds 2016 voor Paris Saint-Germain en won in Parijs drie landstitels (2017, 2018, 2020) en eenmaal de beker (2018). Voor zijn periode in Frankrijk speelde hij in eigen land voor Club Brugge.

Met het oog op de Champions League bood PSG Meunier afgelopen week nog een contractverlenging van twee maanden aan, maar daar ging hij niet op in.