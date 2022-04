Premium Het beste van De Telegraaf

Coach Lucassen vol vertrouwen met Roland Garros in zicht ’Botic van de Zandschulp kan op gravel met de besten mee’

Door Willem Held

Botic van de Zandschulp gadegeslagen door Peter Lucassen. Ⓒ ANP/HH

Het is dit seizoen nog relatief rustig rondom Botic van de Zandschulp, die vorig jaar de wereld verbaasde met een plek in de kwartfinale van de US Open. Toch klimt de beste tennisser van Nederland gestaag omhoog op de ladder richting de absolute top. Vrijdag wil hij in de kwartfinale van het ATP-toernooi in München iets bijzonder presteren door wereldtopper Casper Ruud te verslaan. „Dat kan best”, meent zijn coach Peter Lucassen.