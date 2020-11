Vooruitblik Champions League: ManU hoopt op Pogba, Havertz terug bij Chelsea

De Franse middenvelder ontbrak zaterdag in het duel op Old Trafford met West Bromwich Albion (1-0). Volgens Solskjaer had Pogba na een drukke periode bij de Franse selectie wat fysieke klachten en kon hij een beetje extra rust wel gebruiken.

„Hij heeft nu weer echter goed meegetraind”, liet de Noorse trainer weten. „We moeten even wachten hoe hij daarop reageert. Hij voelt zich nog niet helemaal de oude. Op dinsdag weten we meer.”

Solskjaer kan sowieso geen beroep doen op Luke Shaw, Phil Jones (beiden geblesseerd) en Jesse Lingard (in thuisisolatie). Donny van de Beek is wel van de partij. De oud-Ajacied viel tegen West Bromwich Albion in de 79e minuut in voor Marcus Rashford. Begin deze maand had Van de Beek een basisplaats in de verloren uitwedstrijd tegen Basaksehir (2-1). Hij werd in Istanbul na een uur gewisseld.

ManUnited leidt na drie duels in groep H met 6 punten, gevolgd door RB Leipzig (6), Paris Saint-Germain (3) en Basaksehir (3).

Kai Havertz Ⓒ HH/ANP

Havertz terug bij Chelsea

Chelsea-coach Frank Lampard kan een beroep doen op de Duitse voetballer Kai Havertz in de wedstrijd van dinsdag in de Champions League tegen Stade Rennes. De middenvelder is fit om te spelen nadat hij zijn periode van thuisisolatie heeft voltooid na een positieve test op corona, zei de coach.

„Kai is van nature snel fit, dus ik hoop dat hij met ons meereist naar Rennes en wat speeltijd kan pakken”, zei Lampard eerder. Ook Thiago Silva is teruggekeerd in de selectie van Chelsea. Hij ontbrak in de wedstrijd tegen Newcastle United (2-0-zege).

Chelsea heeft de laatste vijf wedstrijden die het speelde gewonnen, waaronder het eerste treffen met Rennes, dat eindigde in een 3-0-zege. „Ik ben daar tevreden over”, zei Lampard. „We hebben een goed gevoel, maar ook een houding dat we nog beter willen. Zes overwinningen op een rij zou mooi zijn, maar we mogen vooral niet inzakken. Rennes heeft een goed team. We moeten ons niveau vasthouden.”