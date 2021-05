Vreugde bij Go Ahead Eagles na bizarre ontknoping: ’Ik kon het niet meer aanzien’

Sam Beukema (rechts) viert de promotie. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De basis voor het succes van Go Ahead Eagles, de verrassende tweede promovendus uit de Keuken Kampioen Divisie, is de sterke defensieve organisatie. De club uit Deventer wist in 25 van de 38 wedstrijden de nul te houden en is met afstand de ploeg met de minste tegengoals dit seizoen (25). Twee blikvangers van die sterke verdediging zijn centrumverdediger Sam Beukema, die al voor 900.000 euro is verkocht aan AZ, en de zeer gewilde doelman Jay Gorter.