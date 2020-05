Boekarest volgend jaar weer speelstad EK voetbal

In Boekarest stonden drie groepswedstrijden en een achtste finale op het programma als het EK deze zomer was gehouden. De Europese titelstrijd is echter uitgesteld naar de zomer van 2021, vanwege het coronavirus.

De UEFA wil de eindronde volgend jaar in principe in dezelfde twaalf steden afwerken. De Europese bond moet echter in alle landen met de autoriteiten nieuwe afspraken maken.

„In principe willen we het EK in twaalf steden houden. Maar als dat niet lukt, zijn we bereid om het in tien, negen of zelfs acht te doen”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin afgelopen week. „Bij drie steden zijn wat problemen, daar discussiëren we nog mee.”

Amsterdam wil met de Johan Cruijff ArenA ook weer als gastheer van het EK dienen. Alle afspraken moeten echter nog op papier worden gezet. Volgens Gijs de Jong, directeur Euro 2020 voor de wedstrijden in Amsterdam, zal Oranje gewoon drie duels afwerken in de ArenA.

Van onder meer Bilbao en Rome is bekend dat er twijfels zijn over huisvesting van het EK in 2021.

De UEFA hoopt voor 17 juni met alle twaalf speelsteden een akkoord te hebben. Mede daarom is een bestuursvergadering die gepland stond voor 27 mei zo’n drie weken uitgesteld.