Extra tijd met.... BMX’er Niek Kimmann: ’Gillend gek na een dag op het strand’

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Niek Kimmann kreeg van Jan-Willem van Schip de tip zijn dromen voor zichzelf te houden. „Een wijze raad.” Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Het BMX-seizoen is voor Niek Kimmann nu echt begonnen. Vorig weekend in Turkije viel hij nog niet in de prijzen. Dat moet anders tijdens de eerstvolgende World Cup, eind deze maand op Papendal, vindt de olympisch kampioen. In de rubriek ’Extra Tijd Met’ laat de Sallander zich van een andere kant zien.