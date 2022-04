’Logisch dat Bayern München Ryan Gravenberch wil’

Doel

„Andries Noppert van Go Ahead Eagles is de keeper van de week”, aldus de ex-international van onder meer AZ. „Hij heerst echt, is sterk op de lijn en al weken goed. Hij laat zich niet gek maken, ook niet als supporters hem Oranje in zingen. Pieter Bos van Cambuur keepte ook erg sterk, maar Noppert hield de nul.”

Defensie

„Joshua Brenet van FC Twente is de rechtsback. Hij wil vooruit, zoals FC Twente wil spelen, met de backs ’hoog op’ en maakt dan vaak de juiste keuze. Hij kan ook nog eens aardig verdedigen, niet onbelangrijk. Het was een goede zet van de club om hem in de winter terug naar Nederland te halen, hij past er perfect.”

„Gernot Trauner van Feyenoord herstelde zich nadat hij doordeweeks in de Conference League voor zijn doen veel ballen inleverde. Dit was weer de echte Trauner tegen Heracles, heel stabiel. Hoewel je het misschien meer van Senesi zou verwachten, is Trauner de leider achterin bij Feyenoord.”

Trauner kopt een bal weg tegen Heracles. Ⓒ ANP/HH

„Eli Dasa is natuurlijk een rechtsback, maar hoort in het elftal van de week omdat hij voor enorm veel dreiging zorgde bij Vitesse tegen Cambuur. Hij heeft een goede trap, dat zie je met zijn voorzetten en spelhervattingen. Hij weet op de juiste momenten te komen waar hij moet zijn, aanvallend in de rechterzone.”

Middenveld

„Er vielen weinig verdedigers op dit weekeinde, maar middenvelders des te meer. Thom Haye van SC Heerenveen staat op het middenveld. Hij heeft een geweldig oog voor de lopende man en zijn voorzetten en spelhervattingen zijn heel scherp aangesneden, met de juiste snelheid. Mooi dat hij deze kans pakt bij Heerenveen.”

„Ryan Gravenberch liet bij Ajax weer zien hoe goed hij is en is mijn speler van de week. Het is logisch dat een club als Bayern München veel geld voor hem wil neerleggen. Hij heeft rust aan de bal, raakt hem bijna niet kwijt en ziet de juiste oplossingen en maakt de juiste keuzes. Hij hanteert een hoog baltempo, hij kan het spel daarmee versnellen. Hij mag in de eindfase best vaker voor zichzelf kiezen.”

Gravenberch houdt zicht op de bal. Ⓒ ANP/HH

„Bart Ramselaar van FC Utrecht staat op links. Hij is heel dreigend met zijn dribbels, maakte een uitstekende goal en verzond een schitterende ’vallende bal’ richting de tweede paal, die Boussaid natuurlijk had moeten afmaken. Met zijn kwaliteit en ervaring zou hij, net als Maher, vaker nadrukkelijk zijn stempel op Utrecht kunnen drukken. Hij heeft wel alweer negen goals gemaakt.”

„Joey Veerman van PSV is de nummer 10. Hij weet altijd wat er om zich heen gebeurt en zijn traptechniek is echt van grote kwaliteit. Dat zag je ook weer bij zijn goal, rustig en op techniek. Dat was niet voor het eerst. Hij laat het er vaak simpel uitzien, maar dat moet je ook beseffen en kunnen uitvoeren. Dat kan hij.”

„Orkun Kökcü van Feyenoord is echt een klasse beter dan een tijd geleden. Waar hij zich toen misschien te graag wilde bewijzen, gaat het nu veel meer vanzelf. Je ziet terug dat hij door ervaring wijzer en volwassener is geworden. Hij laat zich echt gelden en is bij heel veel goals betrokken. Of dat nu aan het begin van een aanval is of als de maker van de goal.”

Aanval

„Reiss Nelson van Feyenoord heeft met zijn snelheid heel veel dreiging in zijn spel zitten. Hij kan binnendoor en buitenom. Hij is een handenbindertje en had tegen Heracles ook rendement, met assists en een goal. Rendement is heel belangrijk voor dit soort jongens. Dat het er leuk uitziet, is niet genoeg. Ik denk dat hij in dat opzicht in Van Persie een mooie leermeester heeft.”

Reiss Nelson onderscheidde zich namens Feyenoord tegen Heracles. Ⓒ ANP/HH

„Sydney van Hooijdonk van SC Heerenveen staat naast hem in de spits. Hij heeft een neusje voor de goal en dat kwam er nu uit. De eerste goal plaatste hij heel beheerst in het hoekje, waar anderen misschien hard zouden schieten. Een echte spits, die zich drie slagen in de rondte werkt.”