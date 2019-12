Geen illusies bij Bosz: ’Bayern kampioen’

Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz. Ⓒ EPA

LEVERKUSEN - Het is een bijzonder seizoen in de Bundesliga. De titelstrijd is ditmaal ongewoon spannend en open. Na zeven titels op rij wankelt de alleenheerschappij van Bayern München, dat inmiddels op de zevende plaats staat. Biedt dit titelkansen voor andere hooggeplaatste ploegen? Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz durft er wat betreft zijn eigen ploeg niet aan te denken. „Daar zijn we helemaal niet mee bezig”, benadrukt de oud-trainer van Ajax na de belangrijke 2-1 zege op het eveneens goed draaiende Schalke 04.