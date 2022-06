In opspraak geraakte Hinteregger (29) stopt per direct met voetbal

De Oostenrijks international won een maand geleden nog de finale van de Europa League. „Daar heb ik zo van genoten”, laat Hinteregger zelf weten in een persbericht. „Maar de overwinningen voelden niet meer zo goed, de nederlagen deden dubbel zo veel pijn.”

In zijn boek deed Hinteregger al eens uit de doeken dat hij in het verleden kampte met alcohol- en gokproblemen. Met alle gevolgen van dien. Als speler van Red Bull Salzburg werd hij ooit zo dronken na een wedstrijd, dat hij zijn weg naar huis niet meer vond. Hinteregger ging vervolgens maar in het trainingscomplex slapen, waar een van de personeelsleden hem vond. Ook miste hij ooit een interland met Oostenrijk, na een uit de hand gelopen feestje.

Laatste schandaal

Zijn laatste schandaal dateert van enkele weken geleden. Toen besloot de Oostenrijker een voetbaltoernooitje te organiseren samen met een rechts-extremistische politicus. Dat leverde hem de nodige commentaar op. Hinteregger biedt hier nu wel zijn excuses voor aan.

Afgelopen herfst had Hinteregger voor het eerst het idee om een einde te maken aan zijn profcarrière. „Ik zat sportief in een lastige fase. Mijn prestaties schommelden, de overwinningen voelden niet meer zo goed en elke nederlaag deed dubbel zoveel pijn”, laat hij weten in een persbericht van Eintracht Frankfurt. Hinteregger zwaait nu af, na 450 wedstrijden op het hoogste niveau en 67 interlands.

Bron: Het Nieuwsblad