Column Christijan Albers: ’Max Verstappen moet vooral niet opgeven’

Max Verstappen. Ⓒ ANP/HH

Na de eerste twee races in Oostenrijk gaan we komend weekeinde in Hongarije pas echt zien wie de sterkste auto’s hebben van het huidige Formule 1-veld. En wie juist door de mand vallen. Christijan Albers bespreekt in zijn nieuwe column het verschil tussen de Red Bull Ring en Hungaroring, de winnaarsmentaliteit van Max Verstappen, een mogelijke clash bij Mercedes én de soap rond Racing Point, oftewel Mercedes II.