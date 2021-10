Premium Het beste van De Telegraaf

Pure liefde en totale toewijding Onvermoeibare Marilyn Timber levert zonen Quinten en Jurriën af in voetbaltop: ’Dit is zó apart’

Door Jeroen Kapteijns

De zonen Timber dragen hun moeder op handen en laten dat ook merken. „Ik krijg heel veel waardering.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Het is een uniek gegeven dat twee hoofdrolspelers van een beladen Eredivisie-wedstrijd als Ajax-FC Utrecht de avond voor de confrontatie samen op hun zolderkamertje de wedstrijd alvast kunnen doorspreken. De voetbaltweeling Jurriën (Ajax) en Quinten Timber (FC Utrecht) was zijn hele leven lang onafscheidelijk, maar treedt nu voor het eerst tégen elkaar in het strijdperk. Een vreemde gewaarwording voor moeder Marilyn Timber.