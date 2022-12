Pelé gunt vanuit zijn ziekbed Messi de wereldtitel

Messi leidde Argentinië op het WK voetbal in Qatar naar de wereldtitel door in de finale van Frankrijk te winnen na strafschoppen. Bij de Franse ploeg was Kylian Mbappé de uitblinker met drie goals in de wedstrijd en een benutte penalty in de strafschoppenserie. Pelé uitte zijn bewondering. „Vier keer scoren in een finale; het was een geschenk om getuige te zijn van dit spektakel”, aldus de 82-jarige Braziliaan.

Genie waardig

Ronaldo, een andere Braziliaanse voetbalgrootheid, had ook niets dan lof voor Messi. „Het voetbal van deze man doet elke rivaliteit vergeten. Ik zag veel Brazilianen en mensen van over de hele wereld voor Messi juichen in die zinderende finale. Het was een afscheid dat een genie waardig is.”

De Engelse oud-international en analyticus Gary Lineker noemde Messi „een geschenk van de voetbalgoden. Ik ben zo blij dat hij de ultieme prijs in onze sport heeft gewonnen.”

Ook topgolfer Tiger Woods stak de loftrompet over Messi. „Hij is de beste voetballer die ik heb zien spelen. Mensen praten over Pelé en Maradona, maar wat Messi met de bal doet, is krankzinnig.”

