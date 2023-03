Maanum bezorgt Engelsen voorsprong na schitterende aanval Pelova met Arsenal door in Champions League, Barça ook

Kopieer naar clipboard

Victoria Pelota (links) in de slag met Klara Buhl van Bayern. Ⓒ ANP/HH

Victoria Pelova heeft zich met Arsenal verzekerd van een plek in de halve finales van de Champions League. Arsenal won in Londen de return tegen Bayern München met 2-0. In Duitsland was het 1-0 voor Bayern geworden.