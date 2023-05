Blamage voor FC Barcelona ondanks wonderschone assist Frenkie de Jong

Barcelona stond al na 1 minuut op achterstand in Valladolid. Andreas Christensen kopte de bal achter zijn eigen doelman Marc-André ter Stegen. Het werd 20 minuten later zelfs 2-0. Na een overtreding van Eric García op Gonzalo Plata, mocht Cyle Larin de strafschop binnenschieten.

In de tweede helft waren er zelfs nog meer kansen voor Valladolid, dat strijdt tegen degradatie. De thuisploeg raakte twee keer de paal. Daartussenin werd het 3-0 door Plata, op aangeven van Larin. De scheidsrechter keurde de treffer eerst af wegens buitenspel van Larin, maar na ingrijpen van de VAR werd de treffer toch goedgekeurd. Robert Lewandowski maakte nog de 3-1 uit een fraaie pass van De Jong. Het is het 23e competitiedoelpunt van de Poolse spits.

Voor de landskampioen is het de tweede zeperd op rij in La Liga, wat voor het laatst gebeurde in de laatste twee wedstrijden onder coach Ronald Koeman in 2021. Afgelopen zaterdag verloor de ploeg in eigen huis van Real Sociedad. Voor Valladolid kwam de zege goed uit. De ploeg heeft daardoor met 38 punten er drie meer dan Getafe dat achttiende staat.

Statement

De wedstrijd in La Liga begon net als de andere twee duels dinsdag met een statement van de spelers tegen racisme. De spelers van beide teams schaarden zich achter een spandoek met daarop de tekst ’racisten weg uit het voetbal’. Het is een reactie op de racistische spreekkoren tegen Vinícius Júnior van Real Madrid afgelopen zondag in het duel met Valencia.

Barcelona-aanvaller Raphinha toonde op zijn shirt een tekst als steun aan Vinícius toen hij in de tweede helft bij Barcelona werd gewisseld. „Ik wist niet dat hij dat zou gaan doen, maar ik denk dat het een goede boodschap is, want het racisme moet ophouden”, zei De Jong na afloop tegen DAZN.