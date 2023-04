Premium Het beste van De Telegraaf

Wiebes en Philipsen koningin en koning van de sprint Stoom uit oren Fabio Jakobsen na anonieme aftocht in Scheldeprijs

Door Roy Schriemer Kopieer naar clipboard

Fabio Jakobsen voor der start van de Scheldeprijs Ⓒ ANP/HH

SCHOTEN - Europees kampioene Lorena Wiebes kon de hooggespannen verwachtingen volledig waarmaken in de Scheldeprijs woensdag, haar mannelijke evenknie Fabio Jakobsen verliet de wedstrijd letterlijk en figuurlijk via de zij-uitgang. De sprinter uit Gelderland zag van grote afstand Jasper Philipsen winnen als 35e in de uitslag als gevolg van mechanische pech.